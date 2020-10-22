ГД утвердила повышение налога при доходах выше 5 млн рублей

При этом Минфин уточнил, что ставка 15% должна применяться только в отношении регулярных доходов, сообщают «Ведомости».

«Основной принцип законопроекта – применение повышенной ставки НДФЛ к периодическим и активным доходам свыше 5 млн руб., связанным непосредственно с трудовой деятельностью людей (включая зарплату и дивиденды), и исключение из базы расчета нерегулярных доходов, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Предлагается не распространять повышенную ставку на доходы от продажи любого личного имущества граждан (за исключением ценных бумаг) и страховые выплаты». Фактически это означает, что для граждан с высокими трудовыми доходами будет действовать комбинированная ставка налога: 15% для доходов, которые будут перечислены в итоговом тексте законопроекта, и 13% в отношении остальных доходов.