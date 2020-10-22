Семь иркутских компаний вошли в рейтинг 600 крупнейших компаний России

Сразу семь компаний из Иркутской области вошли в рейтинг 600 крупнейших российских компаний, который составило рейтинговое агентство RAEX (РАЭКС-Аналитика). В основном это нефтяные и энергетические компании – «Иркутская нефтяная компания», «Иркутскэнерго», «ИНК-Запад», «Евросибэнерго - Гидрогенерация», «Иркутскэнергосбыт», нефтяная компания «Дулисьма». Единственной неэнергетической компанией в рейтинге от Приангарья стал «Маяк» – региональный ритейлер, развивающий сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль».

Выше всех предприятий Приангарья в рейтинге RAEX-600 оказалась «Иркутская нефтяная компания». По итогам 2019 года ИНК занимает 95 место в ретийнге (в 2018 – 89) с выручкой 176,6 млрд рублей ( в 2018 – 178,7 млрд рублей) и чистой прибылью по РСБУ 64,0 млрд рублей.

На 136- месте находится электроугольная компания «Иркутскэнерго» (в 2018 – 123 место) с выручкой 117,2 млрд рублей ( в 2018 – 120,4 млрд рублей) и чистой прибылью 12,0 млрд рублей.

Третье место в локальном рейтинге занимает «ИНК-Запад». По итогам прошлого года компания заняла 192-е место в общероссийском рейтинге с выручкой 81,3 млрд рублей ( в 2018 – 76,4 млрд рублей) и чистой прибылью 44,6 млрд рублей.

227 место федерального рейтинга заняла компания «Евросибэнерго - Гидрогенерация». В прошлом году она занимала 211 место. Выручка компании по итогам 2019 года составила 67,9 млрд рублей ( в 2018 – 66,7 млрд рублей), чистая прибыль – 17,4 млрд рублей.

С 382 места на 441 переместилась в рейтинге компания «Иркутскэнергосбыт». Выручка компании по итогам 2019 года составила 32,8 млрд рублей (в 2018 – 34,71 млрд рублей), чистая прибыль – 254 млн рублей.

Нефтяная компания «Дулисьма» заняла 444 место, потеряв более 100 строчек в рейтинге (311 место в 2018 году). Ее выручка в 2019 году составила 32,7 млрд рублей ( в 2018 – 41,2 млрд рублей), чистая прибыль – 3,6 млрд рублей.

Единственной неэнергетической компанией в рейтинге от Приангарья стал «Маяк», который развивает сеть супермаркетов «Слата» и дискаунтеров «ХлебСоль». Это единственная компания из Приангарья , которая сумела улучшить позиции в рейтинге – компания заняла 499 место ( в 2018 -539). Выручка компании по итогам 2019 года составила 28,3 млрд рублей ( в 2018 – 24,4 млрд рублей). По итогам 2019 компания показала убыток в размере 111.9 млн рублей.

В целом, совокупная выручка включенных в рейтинг 600 российских компаний выросла на 4,9% до 95,4 трлн рублей.

«В рейтинге появился новый лидер — отмечает Дмитрий Гришанков, генеральный директор агентства «РАЭКС-Аналитика». — По объёму реализации среди российских компаний по итогам 2019 года на первую строчку поднялась «Роснефть», которая заодно обошла и неизменного «номер два» нашего рейтинга «Лукойл». Темпы прироста выручки «Роснефти» по итогам 2019 года хотя и снизились почти в три раза, но остались двузначными: с 34,2% годом ранее до 10,2%. По данным отчётности самой «Роснефти», наибольший вклад в прирост консолидированной выручки компании внесли поставки сырой нефти азиатским потребителям, в первую очередь — в Китай».

А вот рублёвая выручка «Газпрома» по итогам 2019 года уменьшилась на 6,5%. Причина столь скромных результатов — продолжавшееся снижение цен на энергоносители и постепенное вытеснение российской газовой монополии с европейского рынка.

Для большинства представленных в RAEX-600 крупнейших розничных сетей 2019 год оказался относительно успешным, хотя средние темпы прироста выручки вошедших в рейтинг ритейлеров в 2019 году и снизились по сравнению с результатами 2018 года (11,8% и 14%, соответственно).

Важная тенденция — опережающий рост выручки компаний, специализирующихся на онлайн-торговле. Так, оборот интернет-магазина Wildberries вырос на 68,2%, а OZON.ru (компания «Интернет Решения») — на 67,7%. Скорее всего, в 2020 году эта тенденция проявится ещё ярче — пандемия придала интернет-торговле и сегменту дистанционных услуг дополнительный импульс.