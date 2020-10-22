Сбербанк рассчитал, выгодна ли программа госипотеки под 6,5%, если стоимость новостроек выросла?

Третий квартал 2020 года на рынке недвижимости ознаменовался мощным возвращением спроса и активности, сообщают аналитики СберИндекса и ДомКлик от Сбера в совместном исследовании. Цены предложения в июле-сентябре выросли на 4,1% г/г.

Драйвером на протяжении всех трёх месяцев выступал первичный рынок, где котировки увеличились на 8,6% г/г. К концу квартала спрос активизировался и во вторичном сегменте. Стоимость квадратного метра здесь прибавила 3,7% г/г, а доля сделок здесь увеличилась на 5 п.п. за месяц. Эти расчёты основаны на медианной цене предложения квадратного метра по данным ДомКлик от Сбера.

В сентябре на первичном рынке медианная цена предложения осталась на уровне в 80 тыс. руб./кв. м. С учётом типичной сезонности это соответствует уровням, наблюдавшимся на рынке до начала пандемии. Во вторичном сегменте котировка подросла на 1,6% м/м — до 63,5 тыс. руб.

А вот количество выданных ипотечных кредитов в сентябре побило все рекорды. По оценке аналитиков СберИндекса и ДомКлик от Сбера, количество займов составило 194 тысячи, что на 81% выше прошлогоднего показателя. Темпы роста выдач оказались почти в два раза выше июля и августа (+45% г/г), когда условия для получения ипотеки были уже весьма благоприятными. Такой результат, полагают аналитики, связан с ограничением сроков льготной программы. Теперь, когда известно, что ставка в 6,5% сохранится до 1 июля 2021 г., динамика выдач, вероятно, вернётся ближе к летним значениям.

Быстрее других цены росли на юге и востоке страны, что связано, полагают аналитики, с эффектом низкой базы, а также действием программы «Дальневосточная ипотека». Заметно и влияние пандемии. В топ-10 попали регионы, куда устремился внутренний туристический поток (Калининградская область, Республика Алтай). Дорожает жильё в окрестностях обеих столиц, поскольку за последний год у многих изменился образ жизни и работы. В Московской области цена предложения за квартал увеличилась на 18,6% г/г против прироста +9,3% г/г в Москве, а в Ленинградской области и Санкт-Петербурге — +13,0% г/г и +7,9% г/г соответственно. Снижение котировок относительно уровней 2019 года зафиксировано лишь в пяти субъектах.

Среди отдельных населённых пунктов по динамике цен предложения лидирует Светлогорск Калининградской области. Стоимость квадратного метра здесь увеличилась за год на 36,9% и колеблется у отметки в 100 тыс. руб. как на первичном, так и на вторичном рынке. В аутсайдерах — сразу три локации в Московской области: Волоколамск (‒12,1% г/г), Шатура (‒9,2% г/г) и Лыткарино (‒11,9% г/г). При этом сама область находится в лидерах по темпам роста цены, и сразу в пяти населённых пунктах эти темпы превышают 20%: Химки (+24,7% г/г), Красногорск (+24,7% г/г), Истра (+23,3% г/г), Звенигород (21,5% г/г) и Дмитров (+21,3% г/г).

Снижение цен аналитики отметили только в трёх региональных центрах: Архангельске (‒2,1%г/г), Великом Новгороде (‒1,9% г/г) и Йошкар-Оле (‒4,1% г/г). При этом в Красногорске, Кызыле, Благовещенске и Чите рост стоимости предложения приближается к 25% г/г.

Была ли для потребителя выгодна программа ипотеки под 6,5%, если стоимость квадратного метра на первичном рынке так сильно увеличилась?

На основе статистики Банка России по жилищному кредитованию можно дать оценку среднего месячного платежа по ипотеке. Если платёж упал, то программа была выгодна, то есть снижение ставок оказалось более существенным, чем рост цен. Если же средний ежемесячный взнос вырос, то в конечном итоге заёмщик де-факто платит больше.

Результат расчётов однозначно свидетельствует о том, что средний ипотечный платёж существенно снизился, независимо от периода сопоставления. Номинальные суммы ежемесячного взноса вернулись на уровень 2018 г. По сравнению с мартом 2020 года, последним месяцем накануне пандемии, снижение составило 8,8% по всем займам в целом и 13,0% для первичного рынка. Соотнесение с сопоставимым периодом 2019 года даёт схожий результат: ‒7,0% г/г по рынку в целом и ‒13,1% г/г по новостройкам.

Аналитики обнаружили только два субъекта РФ, где средний ипотечный платёж вырос: Вологодская область (+2,5% г/г) и Чукотский АО (+0,4% г/г). Во всех остальных случаях ежемесячный взнос упал относительно значений 2019 г.

Напомним, что Сбербанк с момента старта программы предложил клиентам сниженную ставку по программе «Господдержка-2020» — от 6,1% при регистрации сделки в электронном виде. Сейчас оформить ипотеку с господдержкой в Сбербанке можно по льготной ставке от 0,1% в рамках партнёрской программы с застройщиками.

В целом, уверены авторы исследования, влияние программы льготной ипотеки оказалось положительным для заёмщиков.