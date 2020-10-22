Сбербанк выдал кредит в 2,3 млрд рублей на строительство ЖК в Ленинградской области

Сбербанк и группа компаний «Ленрусстрой» заключили сделку в сфере жилищного строительства. Банк профинансирует строительство нового дома в ЖК «Новое Горелово» в Ленинградской области. Сумма сделки составила 2,3 млрд рублей. Срок кредита — 36 месяцев.

Владимир Ситнов, старший вице-президент Сбербанка:

«Это не первая сделка Сбербанка с группой компаний "Ленрусстрой". С учетом финансирования нового проекта на сумму 2,3 млрд рублей общий портфель группы в Сбербанке составляет 6,7 млрд рублей. Важно отметить, что в новой сделке Сбербанк также выступает проводником государственных мер поддержки экономики: финансирование осуществляется по программе льготного кредитования Минэкономразвития. Мы рады продолжить наше плодотворное сотрудничество с "Ленрусстроем" и надеемся, что вместе с партнером сможем реализовать еще не один проект в сфере жилой недвижимости в будущем».

ЖК «Новое Горелово» — большой жилой квартал новой постройки, находящийся на южной границе Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Его строительство реализуется с применением проектного финансирования с эскроу от Сбербанка. Общая площадь проекта — 446 000 кв. метров. Дом находится на территории с открытой парковкой, рядом есть детский сад, школа. Также ГК Ленрусстрой обеспечила строительство пожарного депо для обслуживания нового квартала.