Решение по каждому третьему оборотному кредиту для клиентов крупного и среднего бизнеса Сбербанка принимается за 7 минут

Сбербанк подводит итоги работы сервиса для корпоративных клиентов «Онлайн-кредитование», который предусматривает принятие решения банком о выдаче кредита на пополнение оборотных средств в течение 7 минут. С момента запуска продукта в августе 2018 года и по настоящий момент было заключено свыше 3,6 тысячи договоров на сумму более 330 млрд рублей.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, директор дивизиона «Кредитные продукты и процессы»:

«Мы не только кардинально сократили скорость принятия решения — время работы на стороне банка от обращения клиента до получения клиентом кредитного договора составляет не более семи минут, — но и перевели все операции в онлайн — личный кабинет клиента в СберБизнесе. Достичь такой скорости в принятии решений мы смогли за счёт интеграции AI в наши процессы.

Сегодня сервис "Онлайн-кредитование" доступен более чем 10 тысячам клиентов крупного и среднего бизнеса Сбербанка. Сейчас каждое третье решение о выдаче кредита на пополнение оборотных средств принимается с помощью этого инструмента, а в следующем году мы планируем нарастить долю таких кредитов до 60%. Немаловажно, что качество обслуживания этих кредитов существенно превосходит кредиты, выдаваемые по «стандартному» алгоритму: так, показатель просрочки составляет менее 0,1%».

Уникальность решения заключается в том, что весь процесс оформления кредита — от подачи заявки до поступления денег на счёт — происходит для клиентов максимально быстро, удалённо и без использования бумажных документов. Данное решение — ноу-хау, основанное на технологии искусственного интеллекта и доступное на российском банковском рынке только клиентам Сбербанка. Оформить заявку на онлайн-кредит можно в приложении СберБизнес. Максимальный размер запрашиваемой суммы неограничен и зависит только от оценки клиента банком.