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Сбер сэкономит более 7000 часов в месяц благодаря внедрению искусственного интеллекта в контактном центре для бизнеса

Сбер повысит скорость обслуживания предпринимателей в Центре корпоративных решений (ЦКР) — контакт-центре для юридических лиц, используя искусственный интеллект. 

В систему «Единое рабочее место оператора» (ЕРМ) интегрирован сервис «ЕРМ.Помощник» — NLP-модель (natural language processing, обработка естественного языка), которая в режиме реального времени переводит голос звонящего в текст, анализирует и классифицирует его обращение, находит нужную информацию и подсказывает оператору, как правильно проконсультировать клиента. 

Сергей Леханов, директор дивизиона «Центр корпоративных решений» Сбербанка:

«В ЦКР предприниматели обращаются по очень широкому спектру вопросов — это более тысячи различных тематик. Оператору нужно внимательно выслушать клиента, сразу понять суть вопроса и очень быстро найти всю необходимую для ответа информацию во внутренних системах банка. ЕРМ.Помощник кардинально облегчает эту задачу, выполняя всю черновую работу за оператора, который теперь может сосредоточиться на общении с клиентом. В результате мы не только экономим время — и клиента, и оператора, — но и повышаем качество сервиса».

Совокупная экономия от внедрения системы в масштабах банка составит более 7000 часов ежемесячно. В 2021 году Сбер планирует расширить количество тематик ЕРМ.Помощника. Это позволит повысить скорость решения обращений в среднем на 10%, экономя почти 40 секунд на каждом звонке.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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