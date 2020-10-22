Цифровая платформа «СберФакторинг Онлайн» получила две международные премии Consumer World Awards

Цифровая платформа «СберФакторинг Онлайн» стала лауреатом в двух номинациях 10-й международной премии Consumer World Awards ® 2020 .

Платформа, разработанная компанией СберФакторинг, которая входит в экосистему Сбера, признана победителем в номинации «Лучший потребительский продукт в период борьбы с COVID-19» и серебряным призёром в номинации «Лучший финансовый продукт».

В голосовании приняли участие ведущие российские и зарубежные специалисты в области информационных технологий и признанные эксперты многих отраслей со всего мира. 10 декабря 2020 года состоится виртуальная церемония награждения победителей.

Сергей Бессонов, вице-президент Сбербанка, председатель совета директоров «Сбербанк Факторинг»:

«В период пандемии как никогда актуальны и востребованы сервисы для удаленного ведения бизнеса. ʺСберФакторинг Онлайнʺ — пример полностью дистанционного продукта, который в период всеобщей самоизоляции позволил предпринимателям оперативно получать финансирование оборотного капитала. Мы рады, что решения, созданные в экосистеме Сбера, получают высокие оценки на международном уровне. Поздравляем коллег с заслуженной победой!».

Игорь Лысенко, генеральный директор «Сбербанк Факторинг»:

«Мы гордимся тем, что наш продукт получил международное признание. В разное время лауреатами Consumer World Awards становились такие технологические гиганты, как Apple, Google, Novatel, Samsung, Amazon. Благодарим за высокую оценку членов жюри. Мир быстро трансформируется, и сегодня как никогда важно круглосуточно оставаться на связи с клиентами, давать им возможность не быть привязанными к офису и предоставлять качественный уровень сервиса. Таким решением стала платформа ʺСберФакторинг Онлайнʺ — цифровой сервис, позволяющий дистанционно управлять полным циклом финансирования поставок. Мы и в дальнейшем планируем расширять и создавать сервисы, которые будут отвечать требованиям технологичности и удобства клиента».