Банк «Открытие» заработал 40,3 млрд рублей за 9 месяцев 2020 года

По итогам 9 месяцев 2020 года банк «Открытие» заработал 40,3 млрд рублей чистой прибыли, что на 24% выше результата за аналогичный период прошлого года (32,5 млрд рублей). Рост объема выданных кредитов в 2020 году способствовал увеличению процентного дохода, который является основным источником дохода для банка.

Ключевые показатели банка за сентябрь 2020 года*:

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 82 млрд рублей (+6% без учета валютной переоценки). Объем выданных корпоративных кредитов в сентябре 2020 года составил 126 млрд рублей, что практически в 2 раза выше, чем в сентябре 2019 года.

Кредитный портфель физических лиц увеличился на 16 млрд рублей (+4% без учета валютной переоценки). Объем выдач розничных кредитов в сентябре 2020 года составил 32 млрд рублей, что на 50% выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Средства клиентов увеличились на 55 млрд рублей до 1,8 трлн рублей (+2% без учета валютной переоценки). Объем средств юридических лиц вырос до 863 млрд рублей (+3% без учета валютной переоценки), средства физических лиц увеличились до 957 млрд рублей (+1% без учета валютной переоценки).

Активы банка увеличились на 3%, или на 80 млрд рублей.

Чистая прибыль банка «Открытие» за сентябрь 2020 года составила 15,6 млрд рублей (против 2,1 млрд рублей годом ранее).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) в сентябре составили 12,4 млрд рублей, что на 36% выше предыдущего месяца и на 85% выше, чем в сентябре 2019 года.

Комментарии по динамике ключевых показателей банка за 9 месяцев 2020 года:

По итогам 9 месяцев 2020 года активы банка «Открытие» выросли на 176 млрд рублей (+8%) до 2,5 трлн рублей.

Кредитный портфель до вычета резервов с начала года увеличился на 288 млрд рублей (+16% без учета валютной переоценки) до 1,7 трлн рублей. Доля кредитного портфеля в активах выросла до 57% на 1 октября 2020 года (50% на 1 января 2020 года).

Кредитный портфель юридических лиц вырос на 203 млрд рублей до 1,2 трлн рублей (+13% без учета валютной переоценки). Объем выданных за 9 месяцев 2020 года корпоративных кредитов составил 749 млрд рублей, что на 50% выше, чем за 9 месяцев 2019 года.

Рост розничного кредитный портфеля составил 85 млрд рублей (+23% без учета валютной переоценки) до 461 млрд рублей. С начала 2020 года банк выдал более 190 млрд рублей розничных кредитов, что на 36% выше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Средства клиентов по итогам 9 месяцев 2020 года увеличились на 82 млрд рублей до 1,8 трлн рублей (+0,4% без учета валютной переоценки) за счет роста средств как физических лиц на 50 млрд рублей до 957 млрд рублей (+0,1% без учета валютной переоценки), так и корпоративных клиентов на 32 млрд до 863 млрд рублей (+0,6% без учета валютной переоценки). В структуре средств клиентов растет доля текущих счетов, что позволяет банку оптимизировать стоимость фондирования: по состоянию на 1 октября 2020 года доля текущих счетов в средствах клиентов составила 39% (27% на 1 января 2020).

Чистая прибыль банка по итогам 9 месяцев 2020 года составила 40,3 млрд рублей (+24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года: 32,5 млрд рублей).

Операционные доходы банка (до отчислений в резервы) составили 94,5 млрд рублей, превысив на 6% результат за аналогичный период прошлого года. Рост операционных доходов в 2020 году обусловлен ростом процентных доходов по ссудам юридических и физических лиц на 26%.

Чистый комиссионный доход банка по итогам 9 месяцев 2020 года увеличился до уровня аналогичного периода прошлого года и составил 17,2 млрд рублей, что свидетельствует о восстановлении рынка в третьем квартале 2020 года.

Операционные расходы банка за 9 месяцев 2020 года составили 47,2 млрд рублей, что сопоставимо с результатом за аналогичный период прошлого года (47,7 млрд рублей).

Регуляторный капитал банка с начала года увеличился на 46,3 млрд рублей (+15%) до 359 млрд рублей за счет прибыли и положительной переоценки ценных бумаг через прочий совокупный доход.

Нормативы достаточности капитала и ликвидности соблюдаются банком «Открытие» с существенным запасом: по состоянию на 1 октября 2020 года Н1.0 составил 14,4% (при пороговом значении 11,5% с учетом надбавок).

*Показатели рассчитаны по внутренней методике банка «Открытие» на неконсолидированной основе.

Банк «Открытие» входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. В состав группы «Открытие» входят компании, занимающие лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: «РГС Банк», компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Брокер», Управляющая компания «Открытие», «НПФ Открытие», АО «Балтийский лизинг», ООО «Открытый лизинг», АО «Таможенная карта». Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА-(RU)») и Эксперт РА («ruAA-»), а также международным агентством Moody’s («Ba2»). Стратегия развития банка до 2021 года предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.