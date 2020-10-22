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ПСБ Private banking нарастил клиентскую базу на 35% за январь-сентябрь 2020

По итогам девяти месяцев 2020 года число VIP-клиентов ПСБ, размещающих средства в различные инвестиционные инструменты, выросло более чем на 35%. Объем продаж инвестиционных продуктов увеличился более чем на 70% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Прирост портфеля инвестиций VIP-клиентов был в равной степени обеспечен продуктами брокера и управляющей компании «Промсвязь». Наиболее востребованными продуктами в рамках брокерского обслуживания стали облигации, позволяющие при умеренном риске получить более высокий по сравнению с депозитами доход. При этом клиенты увеличили и инвестиции в акции, что свидетельствует о росте аппетита к риску.

Около 80% в общем объеме заключенных сделок УК пришлось на структурные продукты и доверительное управление. При этом средний чек сделки по ключевым продуктам УК за 9 месяцев текущего года почти в два раза превысил средний чек за аналогичный период 2019 года.

«Одна из наших ключевых задач в текущей конъюнктуре рынка — предложить клиентам наиболее выгодные решения для сохранения и приумножения капиталов. Состоятельные клиенты традиционно предпочитают диверсифицировать свои активы с тем, чтобы, сохраняя приемлемый уровень риска, получать более высокую доходность по сравнению с классическими депозитами. Рост клиентской базы и портфеля инвестиций свидетельствуют о том, что сила бренда ПСБ, уровень сервиса и продуктовое предложение отвечают запросам самых взыскательных VIP-клиентов», - отметила директор дирекции частного капитала ПСБ Наталья Капинос.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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