Примсоцбанк предлагает ИП рефинансировать потребительские кредиты

В рамках популярного продукта «Экспресс-кредит» Примсоцбанк предлагает индивидуальным предпринимателям рефинансировать потребительские кредиты.

Новая опция позволяет буквально за 3 дня перекредитовать действующие займы в других банках при наличии усечённого количества документов. Минимальная процентная ставка по продукту 9,5%, максимальная – 11%. Отметим, минимальный срок такого кредита – 3 месяца, максимальный 4 года. Минимальная сумма кредита – 300 000 рублей, максимальная 40 миллионов рублей. При этом кредит на сумму до 4 миллионов может быть не обеспечен залогом.

Требования к заёмщику:

• Срок работы предприятия с момента регистрации составляет не менее 12 месяцев;

• Убыток по налоговой декларации за последний отчетный период отсутствует;

• Платеж по кредиту составляет не более 70% от среднемесячного значения нераспределенной прибыли в отчёте о прибыли и убытках из заключения кредитного эксперта;

• Кредит не выдается при соблюдении одновременно двух условий:

- количество кредитов более трёх;

- сумма задолженности по кредитам составляет от трёх миллионов рублей.



Узнать подробнее об условиях кредитования по данной программе вы можете на сайте банка, а также по телефону единой справочной службы 8 (800) 350-42-02.