Пытавшийся разбогатеть житель Усть-Илимска отдал лжеброкерам и юристам-мошенникам более миллиона рублей

Житель города Усть-Илимска Иркутской области, желая разбогатеть на бирже, отдал людям, представившимся брокерами и юристами, более миллиона рублей, сообщает региональная полиция.

Установлено, что в январе 2020 года мужчине позвонила девушка, представилась брокером и предложила заработок, связанный с торговлей на бирже.

Пенсионер, мечтая разбогатеть, стал выполнять инструкции звонивших ему брокеров и менеджеров компании: загрузил на телефон программу и внес небольшую сумму для начала торговли.

Сначала гражданин видел увеличение баланса счета в результате якобы успешных операций. Он несколько раз выводил и обналичивал небольшие суммы, что повышало уровень доверия к организации и ослабляло бдительность.

По прошествии некоторого времени, злоумышленники предложили значительно увеличить баланс депозита.

Так, в течение февраля 2020 года мужчина из личных накоплений и денег, взятых в кредит, перевел на свой брокерский счет более 580 тысяч рублей. После проведения операций на балансе своего счета мужчина увидел прибыль в размере 812 тысяч рублей. По условиям соглашения, половину суммы дохода должен был получить агент.

Аферистам удалось договориться со своей жертвой о досрочном переводе половины вознаграждения. Заявитель заложил в ломбард свой автомобиль и через электронный кошелек перевел злоумышленникам 200 тысяч рублей. В течение трех дней пострадавший безуспешно ждал поступления денег на свою карту. После чего он неоднократно пытался связаться с «брокерами», но на связь никто не выходил.

Пытаясь вернуть свои деньги, житель Приангарья стал искать помощи в социальных сетях. В Интернете он увидел рекламу об услугах по выводу средств из биржи.

По телефону он связался с неизвестным, представившемся сотрудником юридической фирмы, который выяснил все обстоятельства сделок и обещал помочь. Затем «юрист» снова позвонил потерпевшему, сообщил, что нашёл фонд, где хранятся его деньги, назвал примерную сумму остатка на депозите. Для вывода средств со счета пенсионеру предложили завести онлайн кошелек криптовалюты и пополнить его на 96 тысяч рублей для оплаты услуг юридической компании. Затем мужчина дополнительно перечислил им 378 тысяч рублей, которые взял в кредит, за открытие счета в банке, оплату якобы штрафа валютному фонду и оформление страхового взноса.

В течение месяца гражданин ждал, что средства вернутся на счет, однако деньги так и не пришли. Осознав, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 6 лет лишения свободы.