Мэрия Ангарска выделит деньги из резервного фонда на такси для врачей

Администрация Ангарска Иркутской области выделит деньги из резервного фонда на такси для медиков из поликлиник, сообщается на сайте мэрии.

Это было озвучено на заседании муниципального оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса. В настоящее время доставкой медиков до пациентов занимаются 11 волонтеров.

Кроме того, сотрудники администрации оказывают помощь Роспотребнадзору – на служебных машинах доставляются постановления людям с коронавирусом.

Напомним, что на днях в Ангарске была зафиксирована крупная вспышка заболевания. По данным на 21 октября этот город стал лидером по числу заболевших в Иркутской области.