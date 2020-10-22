Пожароопасный сезон на особо охраняемых территориях завершился в Иркутской области

Пресс-служба ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» сообщила о завершении пожароопасного сезона на своих территориях в Иркутской области.

В сообщении отмечается, что в 2020 году на западном берегу Байкала, а также на особо охраняемых природных территориях он закончился позднее, чем в целом по Иркутской области. Причина – малое количество осадков и большое – сухой растительности.

Завершился пожароопасный сезон после установки постоянных низких температур и выпавшего снега.

«Даже несмотря на то, что было много жарких и засушливых дней, количество природных пожаров в тайге было небольшим: мы зафиксировали 11 очагов. Из них 7 были ликвидированы в первые сутки», – приводятся в сообщении слова начальника отдела лесного хозяйства ФГБУ «Заповедное Прибайкалье» Ольги Лосюковой.

Снизить количество пожаров помогли подготовка к сезону, учебная подготовка и мониторинг тайги с воздуха.