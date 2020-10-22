Медики и курьеры больше всех увеличили свои доходы в период пандемии – эксперты

Российские врачи и курьеры смоги в период пандемии увеличить свои доходы – в среднем на 20,5% и 14% соответственно, больше, чем представители всех других профессий, сообщает «Российская газета» со ссылкой на Росстат.

Средняя зарплата медиков во время эпидемии коронавируса составила 49,6 тысячи рублей, курьеров – 28,5 тысячи рублей.

Увеличить свой доход также смогли работники образования с ростом зарплат на 11,3%– до 28,2 тысячи рублей, занятые творческой деятельностью, искусством и организацией развлечений на 10,7% – до 38,6 тысячи рублей.

«Неожиданно отмечен заметный рост зарплат в одной из пострадавших от пандемии отраслей - деятельности в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений – плюс 8,4%, 44 тысячи рублей. Такой же рост доходов показала область информации и связи, но тут сумма составила 80,2 тысячи рублей», – отмечается в сообщении.

Рост доходов связан с тем, что закрытые границы повлияли на рынок труда неквалифицированных специалистов. Иссяк приток мигрантов, компании вынуждены были повышать зарплаты в борьбе за кадры.