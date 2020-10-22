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Мэрия Иркутского района увеличит до 3 млн рублей финансы на ремонт электричества в СНТ в 2021 году

Мэрия Иркутского района намерена увеличить в 2021 году собственное финансирование до 3 миллионов рублей для получения субсидии из областного бюджета на ремонт электричества в садоводствах, сообщается на сайте городской администрации.

Такую субсидию район впервые получил в 2020 году. Одним из ее условий было получение софинансирования из местного бюджета в размере 9%.

«Однако по поручению мэра софинансирование со стороны района было увеличено до 13% и составило 1,9 миллиона рублей», – отмечается в сообщении.

На эти средства были проведены работы в трех СНТ – «Коммунальник», «Лесное» и «Локомотив».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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