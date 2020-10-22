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Корпорация «Иркут» направила в Арбитражный суд Приангарья иск к «Ираэро» на 1,12 млрд рублей

Научно-производственная корпорация «Иркут», разработчик пассажирских самолетов МС-21, направила в Арбитражный суд Иркутской области иск к авиакомпании «Ираэро» на сумму более 1,12 миллиарда рублей, сообщает ТАСС.

Детали искового заявления в картотеке не уточняются. Дата рассмотрения не назначена, поскольку авиакомпания еще не получила документов, поэтому суть иска и причины обращения корпорации «Иркут» в суд неясны.

По информации ТАСС, весной 2020 года года с иском к авиакомпании на сумму более 950 миллионов рублей в Арбитражный суд Москвы обратилась компания «Гражданские самолеты Сухого», производящая Sukhoi Superjet 100.

Истец требовал взыскать с авиакомпании задолженность по заключенным в 2016 году договорам аренды воздушных судов - 375 миллионов рублей и 3,9 миллиона долларов, а также пени за неисполнение обязательств в размере 150,5 млн рублей и 2,8 млн долларов.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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