Ученый: Естественный спад заболеваемости COVID-19 в России придется на январь-март 2021 года

Естественный спад заболеваемости COVID-19 в РФ произойдет в январе-марте 2021 года, сообщает «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на первого замдиректора Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ) Андрея Юрченко.

«Самое существенное значение среди показателей имеет социальная дистанция и строгое соблюдение масочного режима. Сознательное отношение как к первому, так и ко второму пункту дает серьезное уменьшение показателей по заразившимся и заболевшим, а выход на пик делает более плавным. Вместе с тем, если не принимать каких-либо дополнительных мер относительно текущей ситуации, заболеваемость, в соответствии с результатами моделирования, естественным образом пойдет на спад в первой четверти 2021 года», – приводит издание слова ученого.

Андрея Юрченко также отмечает, что пик заболеваемости придется на середину декабря, в то время как Роспотребнадзор ожидает его в ноябре.

Выводы ученого сделаны на основе метамодели ФИЦ ИВТ, которая учитывает тестирование на COVID-19, а также разное протекание болезни, перемещения жителей между городами, регионами и странами, данные о противоэпидемических мерах: закрытие университетов, школ, торговых центров, введение режима самоизоляции, масочного режима в общественных местах, социальной дистанции и другие.