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Авиакомпании попросили у правительства РФ 50 млрд рублей на поддержку отрасли

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) направила премьер-министру России Михаилу Мишустину письмо с просьбой выделить на поддержку отрасли в период пандемии дополнительные 50 миллиардов рублей субсидий, сообщает РБК.

Письмо Мишустину было направлено 8 октября. В настоящее время оно получено властями и перенаправлено в Росавиацию и Минтранс. Обращение находится на рассмотрении.

По информации издания, власти весной уже одобрили субсидии на 23,4 миллиарда рублей, но перевозчики получили лишь половину этой суммы.

В АЭВТ входят все крупнейшие авиакомпании, включая «Аэрофлот», S7, «Уральские авиалинии» и Utair.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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