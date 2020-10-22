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Минимальный набор продуктов в Иркутской области с декабря по сентябрь подорожал на 5,1%

Иркутскстат обнародовал данные о ценах на продукты питания, согласно которым минимальный набор продуктов в регионе с декабря 2019 года к сентябрю 2020 года подорожал на 5,1%.

Стоимость набора в сентябре в области в среднем составила 4,7 тысячи рублей. В Иркутске также наблюдается повышение цены за набор на 3,3% до 4,6 тысячи рублей.

В целом по России минимальный продуктовый набор подорожал на 5% – до 4,3 тысячи рублей.

По городу Иркутску в сентябре по сравнению с августом 2020 года в связи с изменением оптово-отпускных цен местных производителей и поставщиков произошел рост цен на сельдь соленую – 5,2%, молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 6,9%, яйцо куриное – 10,2%. Снизились цены на маргарин – 5,4%.

Произошли и сезонные изменения на рынке. Из-за большого ассортимента нового урожая, значительно снизились цены на картофель – 30,97%, капусту белокочанную свежую – 13,61%, лук репчатый – 8,80%, морковь – 25,09%, яблоки – 22,06%.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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