Ежедневную дезинфекцию запустили в поездах ВСЖД из-за коронавируса

Свыше 170 вагонов пригородных пассажирских поездов Восточно-Сибирской железной дороги дезинфицируют ежедневно из-за неблагоприятной эпидситуации, вызванной коронавирусом, сообщается на сайте ВСЖД.

Источник: https://lobkow.ru/

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Кроме того, в электропоездах размещены дополнительные плакаты о том, как минимизировать распространение коронавирусной инфекции, по громкой связи транслируются сообщения для пассажиров о необходимости находится в транспорте в маске. Надевать их путешествующим рекомендуют также билетные кассиры, а правоохранительные органы следят за соблюдением масочного режима.

Такие же профилактические меры приняты и на всех вокзалах ВСЖД. Регулярно там проводят рейды, во время которых пассажирам разъясняют необходимость соблюдения масочного режима и других правил санитарно-эпидемической безопасности.

На вокзалах ВСЖД установлены диспенсеры с антисептиком для рук, в залах ожидания нанесена социальная разметка для соблюдения необходимой дистанции, регулярно проводится дезинфекция помещений с обработкой контактных поверхностей.