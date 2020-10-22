Губернатор Иркутской области попросил прокуратуру и ФАС проверить завышающие цены на маски аптеки

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев направил обращение в прокуратуру о необходимости проверить ряд аптек, которые необоснованно завышают цены на маски, сообщается в «Инстаграме» главы региона. В проверке также примут участие Федеральная антимонопольная служба и Роспотребнадзор.

«Сегодня внепланово заехал в два городских аптечных пункта. В одном - средства индивидуальной защиты стоят 7 рублей. И такая цена, считаю, справедлива. В другой же аптеке маска – 25 рублей. Вот таких недобросовестных продавцов обязательно надо проверять. Наживаться на нынешней ситуации – это за гранью», – написал в соцсети Кобзев.

Кроме того, в ходе рейдов будет проверяться продажа антибиотиков без рецептов, которая, по мнению главы региона, стала одной из причин дефицита этих препаратов в Приангарье.