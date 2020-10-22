Регулярные занятия спортом снижают вероятность госпитализации при COVID-19

Два с половиной часа умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю снижают вероятность госпитализации при коронавирусе более чем на треть, сообщают «Известия».

К такому выводу пришли ученые из университета Сан-Паулу, сравнив информацию о почти тысяче переболевших. По результатам исследования стало ясно, что в организм занимающихся спортом людей проникает меньшая доза вируса.

«Однако показатели госпитализированных людей уже не отличались: инфекцию одинаково тяжело переносили и те, кто вел активный образ жизни, и те, кто сидячий», – отмечается в сообщении.

По информации ученых, умеренная физическая нагрузка мобилизует функции организма и приводит его в состояние «готовности» к процессам, происходящим в том числе при коронавирусе.