Власти Иркутской области направят 80 млн рублей на ликвидацию свалок в регионе

Правительство Иркутской области на официальном сайте сообщило, что намерено направить 80 миллионов рублей из региональной казны на ликвидацию свалок на территории Приангарья.

На эти деньги до конца 2020 года ликвидируют 13 свалок объемом почти 70 тысяч кубометров на площади 27 гектаров в Усть-Илимске, Братске, Бодайбо, Аларском и Боханском районах.

На 2021 год от муниципалитетов поступило 37 заявок на ликвидацию 34 несанкционированных свалок. Объем отходов составляет 30 тысяч кубометров на площади 30 гектаров. На это необходимо финансирование из областного бюджета в 100 миллионов рублей.