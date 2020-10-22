Подрядчик некачественно выполнил ремонт улицы Баумана в Иркутске и сорвал сроки реконструкции

Подрядчик, реконструирующий улицу Баумана, выполнил работы некачественно, а также не уложился в установленные сроки – завершить их должны были еще 30 сентября, сообщает пресс-служба регправительства.

Компания построила дорогу, сделала ливневую канализацию, наружное освещение, обустроила газоны и тротуары. При проверке работ специалисты Росавтодора выявили нарушения.

Так, на тротуаре есть глубокие трещины, высота бортового камня не соответствует нормативной. При этом подрядчик до сих пор не приступал к нанесению разметки, установке дорожных знаков, ограждений, автобусных павильонов.

«Компания обещает сдать дорогу 30 октября. Приеду и лично проверю. Подрядчики несут персональную ответственность за выполнение контрактов. Компания рискует попасть в список недобросовестных подрядчиков, который мы опубликуем 1 декабря», – приводятся в сообщении слова главы Иркутской области Игоря Кобзева.

Реконструкция улицы Баумана идет в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автодороги». Работы здесь начались в июне прошлого года.