Стоит ли инвестировать в облигации российских регионов?

Российские регионы готовы к выпуску облигационных займов. До конца октября облигации на Московской Бирже разместит Санкт-Петербург, а в конце 2020 года со своими облигационными займами на МосБиржу намерена выйти Московская область. Мы считаем логичным, что некоторые регионы намерены занимать посредством выпуска облигаций уже в этом году, говорит Наталья Мильчакова, заместитель руководителя ИАЦ «Альпари»:

- С одной стороны, пандемия коронавируса и режим самоизоляции, связанный с ним, значительно увеличили расходы не только федерального, но и региональных бюджетов на социальные программы, а также на поддержку занятости в регионе и малого бизнеса, наиболее пострадавшего от пандемии. Значит, региональным бюджетам требуются дополнительные источники доходов. С другой стороны, ключевая ставка ЦБ РФ и доходности по облигациям федерального займа находятся сейчас на низком уровне, что дополнительно мотивирует регионы занимать под выгодный процент.

Однако если ЦБ РФ вновь вернётся к повышению процентной ставки, что маловероятно, это может нарушить планы регионов о размещении новых выпусков облигаций. В июле 2020 года на МосБирже уже состоялось успешное размещение выпуска семилетних рублёвых облигаций Свердловской области объёмом 12 млрд руб. под 6,1% годовых. Готовятся к размещению в текущем году облигации уже упомянутых Санкт-Петербурга и Московской области, а в следующем году облигации может разместить Москва.

Как правило, доходность муниципальных облигаций превышает доходность по федеральным облигациям с аналогичным сроком обращения на 0,5-1,5 процентного пункта, а надёжность сравнима с надёжностью ОФЗ, и не случайно облигации регионов называют субфедеральными займами. Исключение могут составлять регионы, находящиеся на грани дефолта, но в России сейчас таких нет, а даже если и появятся, то среди профессиональных участников рынка ценных бумаг не найдётся желающих размещать столь рискованные бумаги, и ни одно уважающее себя рейтинговое агентство не присвоит таким облигациям рейтинг выше преддефолтного уровня. Так что деньги в облигации регионов инвестировать стоит, в том числе и частным инвесторам, ведь это дополнительный заработок, а риск потери минимальный.

Единственный минус инвестиций в субфедеральные займы для инвестора – это более низкая ликвидность по сравнению с ОФЗ, поэтому, прежде чем принимать решение о покупке облигаций выбранного вами региона, нужно сначала посмотреть в интернете или спросить у вашего брокера, каковы ежедневные объёмы торгов по этим бумагам. Если вы собрались покупать бумаги на первичном размещении, поинтересуйтесь у брокера, какая доходность и какие объёмы торгов у облигаций этого же эмитента, уже находящихся в обращении.