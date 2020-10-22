81% россиян считают, что работодатель должен оплачивать стажировку – эксперты

Сервис Работа.ру провел опрос среди более 4,3 тысячи совершеннолетних жителей России и выяснил, что 81% из них убеждены в том, что работодатель должен оплачивать труд стажера.

6% указали, что в компаниях могут компенсировать только затраты на дорогу и еду. Столько же опрошенных уверены, что в процессе стажировки главное – получение опыта, а не оплата труда. 7% жителей России отметили, что решение по оплате стажировок должны принимать сами работодатели.

При этом 56% жителей России при смене профессии готовы начать карьеру с позиции стажера при условии дальнейшего трудоустройства в компанию. 15% респондентов отметили, что готовы стажироваться в российских компаниях ради опыта. 29% опрошенных указали, что не готовы на стажировки даже при условии смены профессии в будущем.

62% опрошенных жителей России уверены, что проходить стажировки в начале карьеры уместно в любом возрасте. Только 6% опрошенных указали, что, по их мнению, стажировки – это удел студентов и молодых специалистов.