Москва «жирует» за счет России?

Десять лет назад Сергей Собянин стал мэром Москвы, сменив однозначно пересидевшего свой срок и ушедшего со скандалом Юрия Лужкова. Успешный губернатор Тюмени попробовал свои силы в Москве, результат оказался достаточно успешным, многие эксперты недавно пророчили московскому мэру премьерский пост. Основной задачей нового мэра была борьба с пробками, которая в значительной степени решена. В Москве построено Московское центральное кольцо, десятки новых станций метро и сотни километров дорог. Значительно вырос малый бизнес, в шаговой доступности москвичей всегда находятся салоны красоты, торговые центры с кинотеатрами, аквапарки и, в принципе, не сильно уступающие центральным ресторации.

После назначения в 2010 году Собянин переизбирался в мэры в 2013 и 2018 годах, и это стало невероятно успешным временем для города по части финансов. Если бюджет всей России вырос за это время в два раза, то бюджет Москвы — почти в три раза, отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Есть точка зрения, что Россия кормит Москву. Однако она не соответствует действительности. Основные доходы принесли Москве не крупные промышленные холдинги, зарегистрированные в столице. Основной и самый быстрорастущий доход казны — это налог на доходы простых граждан. От НДФЛ город получил в 2019 году в 2,2 раза больше, чем в 2011 году, а сборы налога на прибыль выросли только в 1,5 раза.

За 10 лет при Сергее Собянине Москва израсходовала на инфраструктуру и благоустройство 8,5 трлн руб., на социальные статьи — 9 трлн руб. Например, в 2019 году доля социальных расходов в бюджете Москвы — 42%. Такое распределение расходов — редкость для бюджетов регионов, где соцрасходы обычно составляют 60-70% и более бюджета. Москва стала заметной точкой на мировой туристической карте, потеснив Петербург и Сочи. Ключевым моментом здесь стал чемпионат мира по футболу 2018 года, финал которого прошел в Москве. К футбольному празднику была подготовлена соответствующая спортивная и туристическая инфраструктура. Удивительно, но в отличие от прежних времен у Москвы нет главной московской футбольной команды. Успехи «Спартака» на международной арене остались в прошлом, а на смену именитому клубу никто не пришел. Идея купить команду и сделать из нее футбольный клуб мирового уровня, видимо, просто не пришла в голову московскому мэру.

Отдельная история — это парки. На их строительство и реконструкцию при Сергее Собянине было потрачено более 300 млрд руб. Несколько десятков парков и скверов построили с нуля, например «Зарядье». Парки не только построены, но и обладают приличными годовыми бюджетами на содержание и улучшение, к примеру, до 1,9 млрд руб. у ЦПКиО им. Горького в 2019 году. Москва традиционно считалось местом, где зарабатываются деньги. Московская биржа. Именно в Москве расположены офисы ведущих московских финансовых компаний. Однако считалось, что Москва не лучшее место для жизни и отдыха. За последние годы ситуация изменилась. А прошедшая в 2014 году двукратная девальвация сделала Москву достаточно привлекательной для иностранных гостей. Москва — это огромная корпорация, и ее успех в значительной степени заслуга действующих московских властей.