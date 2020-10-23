Банк России оставит ставку на уровне 4,25%

Аналитики «Альпари» полагают, что в пятницу Банк России сохранит ключевую ставку на уровне 4,25%. В сентябре уровень годовой инфляции составил, по данным Росстата, 3,7%. По итогам октября он может увеличиться до 4%, поднявшись до целевого уровня впервые за 12 месяцев. Рост инфляции — главная причина сохранения ставки на текущем уровне. Плюс опасения дальнейшей девальвации российского рубля. Банк России прогнозирует на конец года инфляцию в диапазоне 3,7-4,2% и выйти за его верхнюю границу она сможет только если доллар подорожает до 83-85 руб., отмечает Александр Разуваев, руководитель ИАЦ «Альпари»:

— Вместе с тем бедность и, соответственно, низкий внутренний спрос остаются главным антиинфляционным фактором. После летнего снижения ставок по рублевым вкладам некоторые крупные банки в октябре начали повышать доходность депозитов. Банки опасаются оттока вкладов. Многие в России потеряли работу или в зарплате и вынуждены проедать свои сбережения. Плюс вторая волна COVID-19 может вызвать отток частных вкладов по аналоги с весенними событиями.

Рынок полагает, что российский регулятор начнет повышать ключевую ставку в конце 2021 года. При этом мы по-прежнему полагаем, что России следует перейти к политике сильного рубля, проигнорировав интересы бюджета и сырьевых экспортеров. Кроме доступа к качественным импортным товарам и, как следствие, к более высокому качеству жизни и притоку горячих денег на Мосбиржу, сильный рубль — это еще и низкая инфляция, а также доверие к национальной валюте со стороны простых россиян и граждан из стран СНГ.

Мы по-прежнему считаем, что резкое и поспешное снижение ключевой ставки было ошибкой. Мы считаем справедливыми старые таргеты ЦБ: инфляция – 4%, ключевая ставка – 6-7%. Завтра решение Банка России оставить ставку без изменений будет нейтральной новостью для российского рубля и рынка акций.