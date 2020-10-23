Доходы бюджета Иркутской области на 2021 год планируют в объеме 166,7 млрд рублей

В 2022 и 2023 годах – 167,1 млрд и 175,8 млрд рублей соответственно. Об этом сообщила сегодня, 22 октября, министр финансов Иркутской области Наталия Бояринова на заседании регионального Правительства, которое провел его Председатель Константин Зайцев.

По словам Наталии Бояриновой, в основу законопроекта об областном бюджете на ближайшие три года положен базовый вариант прогноза социально-экономического развития региона, как наиболее вероятный сценарий развития региональной экономики.

Министр сообщила, что формирование структуры расходов областного бюджета предусматривает выделение в приоритетном порядке ассигнований на реализацию национальных проектов, а также задач обозначенных Губернатором Иркутской области Игорем Кобзевым. В трехлетнем периоде на реализацию 11 национальных проектов за счет средств федерального и областного бюджетов запланировано 71,8 млрд руб. Достижение целевых показателей национальных проектов будет осуществляться посредством реализации 41 регионального проекта, встроенных в 21 государственный проект.

Бюджет сохранит социальную направленность. Так, в документе предусмотрены ассигнования на увеличение размера денежной выплаты при рождении первого ребенка семьям, среднедушевой доход которых ниже прожиточного минимума, установленной в целом по Иркутской области, с 10 тыс. до 20 тыс. рублей. Начиная с 2021 года, вводится новая мера по предоставлению гражданам, имеющим трех и более детей, социальной выплаты взамен предоставления в собственность земельного участка в размере 140 тыс. рублей. На эти цели в областном бюджете предусмотрено 250 млн рублей.

Будет продолжено финансирование инвестиционных расходов с учетом межбюджетных трансфертов на софинансирование капитальных вложений в объекты государственной и муниципальной собственности.

На обеспечение жильем детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из их числа в проекте закона в трехлетнем периоде предусмотрены средства за счет федерального и областного бюджетов в общем объеме более 5,2 млрд руб. Также запланированы средства на капремонт учреждений отраслей социальной сферы.

С учетом основных факторов, влияющих на доходную часть областного бюджета, и приоритетов расходную часть предлагается установить в объеме 189,6 млрд рублей на 2021 год, 175,5 млрд рублей – на 2022 год и 173 млрд рублей – на 2023 год.