Кобзев: Дефицит лекарств в Иркутской области для лечения коронавируса устранят к понедельнику

В аптеки региона увеличены поставки лекарств для лечения коронавируса. Дефицит лекарств будет устранён к понедельнику. Сегодня Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутскую областную оптово-снабженческую аптечную базу. Предприятие увеличило закупки препаратов, которые пользуются повышенным спросом у населения. Отправка в муниципальные образования области осуществляется каждый день собственным автотранспортом предприятия и авиацией.





- В социальных сетях читаю огромное количество сообщений том, что не хватает лекарств для лечения Covid-19. Проблема была, но мы ее решаем. На иркутской аптечной базе есть необходимый запас. Препараты, которые хотят приобрести жители, ежедневно развозят по аптекам. Аптечная база будет в ежедневном режиме проводить мониторинг всей системы закупок и продажи тех препаратов, которые сегодня жизненно необходимы, - подчеркнул глава региона. - В социальных сетях читаю огромное количество сообщений том, что не хватает лекарств для лечения Covid-19. Проблема была, но мы ее решаем. На иркутской аптечной базе есть необходимый запас. Препараты, которые хотят приобрести жители, ежедневно развозят по аптекам. Аптечная база будет в ежедневном режиме проводить мониторинг всей системы закупок и продажи тех препаратов, которые сегодня жизненно необходимы, - подчеркнул глава региона.