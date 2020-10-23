Кобзев: Дефицит лекарств в Иркутской области для лечения коронавируса устранят к понедельнику

В аптеки региона увеличены поставки лекарств для лечения коронавируса. Дефицит лекарств будет устранён к понедельнику. Сегодня Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев посетил Иркутскую областную оптово-снабженческую аптечную базу. Предприятие увеличило закупки препаратов, которые пользуются повышенным спросом у населения. Отправка в муниципальные образования области осуществляется каждый день собственным автотранспортом предприятия и авиацией.
- В социальных сетях читаю огромное количество сообщений том, что не хватает лекарств для лечения Covid-19. Проблема была, но мы ее решаем. На иркутской аптечной базе есть необходимый запас. Препараты, которые хотят приобрести жители, ежедневно развозят по аптекам. Аптечная база будет в ежедневном режиме проводить мониторинг всей системы закупок и продажи тех препаратов, которые сегодня жизненно необходимы, - подчеркнул глава региона.
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Сейчас проблема заключается в повышенном спросе на пять препаратов. Люди знают названия и приобретают именно их, хотя многие лекарства имеют аналоги, запас которых достаточный.
- Люди ищут в первую очередь, препараты интерферона, противовирусные препараты, конкретно – арбидол. Но есть масса других противовирусных препаратов, которые точно также можно использовать в лечении и профилактике ковид. В аптеках их достаточно. Препараты, которые пользуются повышенным спросом, мы приобретаем в увеличенных объемах и доставляем в аптеки региона. Мы рассчитываем, что в начале следующей недели напряженность будет снята, - сказала заместитель генерального директора Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы Наталья Федоренко.
- Люди ищут в первую очередь, препараты интерферона, противовирусные препараты, конкретно – арбидол. Но есть масса других противовирусных препаратов, которые точно также можно использовать в лечении и профилактике ковид. В аптеках их достаточно. Препараты, которые пользуются повышенным спросом, мы приобретаем в увеличенных объемах и доставляем в аптеки региона. Мы рассчитываем, что в начале следующей недели напряженность будет снята, - сказала заместитель генерального директора Иркутской областной оптово-снабженческой аптечной базы Наталья Федоренко.