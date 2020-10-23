Мэрия поддерживает решение о досрочных каникулах для школьников Иркутска

Администрация Иркутска поддерживает решение санитарной противоэпидемической комиссии Приангарья о досрочных осенних каникулах. Как сообщил заместитель мэра – председатель комитета по социальной политике и культуре Виталий Барышников, в Иркутске по плану школьные каникулы должны начаться через неделю.

– Большинство муниципалитетов поддерживает рекомендации СПЭК. Окончательное решение будет принято завтра на заседании оперативного штаба под руководством губернатора Иркутской области. Мы готовы к тому, что каникулы в школах Иркутска начнутся с 26 октября, – отметил Виталий Барышников. – Данное решение вызвано сложившейся ситуацией. Мы все видим статистику выявления новых случаев заражений коронавирусной инфекцией. Сегодня важно максимально ограничить число контактов среди школьников, разорвать эту цепочку передачи вируса.

По данным на 22 октября, в 52 из 74 школ Иркутска 202 класса перешли на дистанционное обучение. Всего дистанционно обучается 5741 школьников из 85,5 тысяч человек.