Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал ЖК «Скандинавия»

Банк УРАЛСИБ в Иркутске аккредитовал жилой комплекс «Скандинавия», блок-секции 1.1, 1.2, 1.3 на улице Верхняя Набережная.

Жилой комплекс «Скандинавия» представляет собой комплексную застройку монолитных зданий переменной этажности. Застройщиком спроектированы различные планировки – от студий до четырехкомнатных квартир. Благоустройство прилегающей территории включает в себя организацию детских игровых и спортивных площадок, гостевой автостоянки, а также озеленение. В непосредственной близости расположены детские сады, школы, медицинские учреждения, продовольственные магазины и остановки общественного транспорта.

Банк УРАЛСИБ активно развивает направление ипотечного кредитования и входит в число крупнейших ипотечных банков, предлагая клиентам разнообразные программы на покупку готового и строящегося жилья на выгодных условиях. Программа Банка УРАЛСИБ «Ипотека для семей с детьми»* направлена на приобретение квартиры семей , имеющих 2-х и более детей в многоквартирном доме или таунхаусе. Процентная ставка составляет 5,5% годовых, первоначальный взнос –15%. Размер кредита – до 6 000 000 рублей, срок кредита: от 3 до 30 лет. Заявку можно оформить на сайте банка, срок рассмотрения заявки – 3 рабочих дня.

Ипотечный кредит может получить клиент в возрасте от 18 лет до 70 лет на дату окончания срока кредита. Необходима постоянная или временная регистрация на территории РФ. Минимальный стаж на последнем месте работы должен составлять не менее 3-х месяцев.

Получить подробную информацию и ознакомиться с полными условиями получения ипотечных кредитов можно в отделениях Банка в Иркутске и Ангарске, а также по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

* Общие условия кредитования физических лиц (граждане РФ в возрасте от 18 до 70 лет, наличие постоянной или временной регистрации на территории РФ, стаж работы на последнем месте не менее 3 месяцев) - на приобретение квартиры на первичном рынке жилья в многоквартирном доме или таунхаусе у юридического лица или на погашение ранее представленного сторонним кредитором ипотечного кредита на указанные цели по программе «Ипотека для семей с детьми» (распространяется на граждан РФ, у которых не ранее 1 января 2018 г. и не позднее 31 декабря 2022 г. родился второй и (или) последующий ребенок, или имеющих ребенка категории «ребенок-инвалид», рожденного не позднее 31 декабря 2022 г., при условии что дети являются гражданами РФ): процентная ставка от 5,5% до 8,5% годовых за пользование кредитом устанавливается в зависимости от формы подтверждения дохода (при кредитовании по двум документам ставка по кредиту повышается на 0,5 процентных пункта), максимальная процентная ставка, применяемая при отсутствии страхования жизни и риска потери трудоспособности, страхования приобретаемой недвижимости, а также в случае не оформления права собственности на приобретенный объект недвижимости по истечении 3 (трех) лет с даты выдачи кредита, определяется как действующая ставка Банка России, увеличенная на 4 процентных пункта (текущее значение ставки Банка России – 4,5% годовых). Минимальная сумма кредита – 300 000 руб. Валюта кредита – рубли РФ. Срок кредита – от 3 до 30 лет (включительно). Максимальная сумма кредита до 12 000 000 руб. – г. Москва, Московская обл., г. Санкт-Петербург, Ленинградская обл. и до 6 000 000 руб. – другие регионы присутствия Банка. Дополнительные расходы: страхование жизни и трудоспособности заемщиков, страхование и оценка объекта недвижимости (перечень рекомендованных страховых компаний размещен на сайте Банка uralsib.ru), оформляемого в залог (тарифы устанавливаются страховой/оценочной компанией), нотариальное заверение документов (при необходимости). Обеспечение – залог/залог прав требования приобретаемого (в случае рефинансирования – приобретенного за счет рефинансируемого кредита) объекта недвижимости, удовлетворяющего требованиям Банка. Досрочное погашение кредита без ограничений. Подробная информация по условиям кредитования – www.uralsib.ru или по телефону 8-800-250-57-57. Тарифы действительны на 22.06.2020. Изменение условий кредитования производится Банком в одностороннем порядке. Не является публичной офертой. ПАО «БАНК УРАЛСИБ». Генеральная лицензия Банка России № 30 от 10.09.2015.