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Жительница Приангарья оплатила долг за ЖКУ в 103 тысячи рублей, чтобы продать кафе

Жительница города Нижнеудинска Иркутской области оплатила долг в 103 тысячи рублей за жилищно-коммунальные услуги, чтобы продать кафе, сообщает пресс-служба УФФСП по региону.

«Поскольку гражданка в установленный законом срок  в добровольном порядке не погасила имеющийся долг, судебным приставом вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении здания, в котором находилось кафе должника», – отмечается в сообщении.

Чтобы снять ограничения, женщина оплатила долг в полном объеме.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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