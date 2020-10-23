Жительница Приангарья оплатила долг за ЖКУ в 103 тысячи рублей, чтобы продать кафе

Жительница города Нижнеудинска Иркутской области оплатила долг в 103 тысячи рублей за жилищно-коммунальные услуги, чтобы продать кафе, сообщает пресс-служба УФФСП по региону.

«Поскольку гражданка в установленный законом срок в добровольном порядке не погасила имеющийся долг, судебным приставом вынесено постановление о запрете на регистрационные действия в отношении здания, в котором находилось кафе должника», – отмечается в сообщении.

Чтобы снять ограничения, женщина оплатила долг в полном объеме.