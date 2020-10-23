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Школу на 1275 мест в микрорайоне Юго-Западный Иркутского района намерены достроить к 13 декабря

Школа на 1275 мест в микрорайоне Юго-Западный Марковского МО, которая возводится в рамках национального проекта «Демография», намерены достроить к 13 декабря, сообщается на сайте местной администрации.

Сейчас строительная готовность составляет 78%. Около 200 строителей завершают фасадные работы, монтаж кровли и инженерных систем.

Для скорейшей сдачи объекта принято решение привлечь к работам строительные отряды.

Также подрядная организация 1 ноября завершит ремонт дороги, которая ведет к новой школе и детскому саду. Там уложат асфальт, нанесут разметку и установят дорожные знаки.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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