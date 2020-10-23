Жители Приангарья открыли более 57 тыс. индивидуальных инвестиционных счетов

Индивидуальные инвестиционные счета (ИИС) становятся все более востребованным финансовым продуктом в Иркутской области. На 1 октября 2020 года, по данным Московской биржи, количество владельцев ИИС в Приангарье превысило 57 тыс. человек. По этому показателю регион находится на 4 месте в Сибири и на 16 в России. Всего на Московской бирже открыто уже 2,9 млн ИИС.

ИИС — это способ приумножить собственные средства для тех, кто уже имеет финансовую подушку безопасности, например, в виде вклада, но не хочет ограничиваться только сохранением накоплений. Доход складывается из прибыли от инвестирования на рынке ценных бумаг. Важно отметить, что чем выше доходность вложений, тем больше риск потерять деньги. Тем не менее, основное преимущество ИИС — это возможность получить налоговые льготы от государства. Клиент выбирает один из двух вариантов. Первый — возврат НДФЛ в размере 13% от внесенной суммы на ИИС, но не более 52 тыс. рублей в год. Второй вариант подойдет для тех, кто активно приобретает и продает ценные бумаги. В этом случае налоговый вычет позволяет не платить налог с доходов, полученных от операций на ИИС. Допускается зачислять на ИИС до 1 млн рублей ежегодно. Главное условие, которое необходимо соблюсти для получения налоговых льгот — не закрывать ИИС на протяжении трех лет с момента его открытия.

«Чтобы открыть индивидуальный инвестиционный счет, нужно обратиться к брокеру или доверительному управляющему. Сейчас сделать это очень просто — многие банки с брокерской лицензией предлагают клиентам дистанционно завести счет через онлайн-кабинет или мобильное приложение. Прежде чем открыть ИИС и начать им пользоваться, нужно учесть, что инвестиции на бирже не защищены государством, а доходность по сделкам не гарантирована и будет зависеть от множества факторов. Поэтому внимательно выбирайте, куда инвестировать свои деньги», — отметил управляющий Отделением Иркутск Банка России Игорь Коржук.