Новости

Шесть соцобъектов дополнительно построят в пострадавших от паводков районах Приангарья

Власти Иркутской области намерены построить еще шесть социальных объектов в пострадавших от паводков районах, сообщает пресс-служба регправительства. Их должны возвести к 2022 году.

Речь идет о строительстве двух школ и двух детских садов в Тулуне, Тулунском районе и Чунском районе, а также культурно-досугового центра в Евдокимовском муниципальном образовании и физкультурно-оздоровительного комплекса в Нижнеудинске.

«Основная задача, которую мы ставим перед всеми участниками – скорейшая ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Все работы должны быть выполнены качественно и в строго установленные сроки. Средства, которые выделяются из бюджетов на ликвидацию последствий наводнения, должны быть освоены в полном объеме», – приводятся в сообщении слова главы Приангарья Игоря Кобзева.

Сейчас на пострадавших территориях идет капитальный ремонт. В списке жилых помещений требующих восстановления было 2 598 объектов. В 2034 помещениях уже завершены восстановительные работы.

Что касается объектов, находящихся в муниципальной собственности, то в восьми из них ремонт также завершен, ещё столько же должны быть восстановлены к 30 ноября текущего года.


/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки
Губернатор Приангарья поручил увеличить количество тестов на COVID-19 по области до 12 тысяч в сутки
В Бурятии за сутки впервые выявили 212 заболевших коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании