Шесть соцобъектов дополнительно построят в пострадавших от паводков районах Приангарья

Власти Иркутской области намерены построить еще шесть социальных объектов в пострадавших от паводков районах, сообщает пресс-служба регправительства. Их должны возвести к 2022 году.

Речь идет о строительстве двух школ и двух детских садов в Тулуне, Тулунском районе и Чунском районе, а также культурно-досугового центра в Евдокимовском муниципальном образовании и физкультурно-оздоровительного комплекса в Нижнеудинске.

«Основная задача, которую мы ставим перед всеми участниками – скорейшая ликвидация последствий чрезвычайной ситуации. Все работы должны быть выполнены качественно и в строго установленные сроки. Средства, которые выделяются из бюджетов на ликвидацию последствий наводнения, должны быть освоены в полном объеме», – приводятся в сообщении слова главы Приангарья Игоря Кобзева.

Сейчас на пострадавших территориях идет капитальный ремонт. В списке жилых помещений требующих восстановления было 2 598 объектов. В 2034 помещениях уже завершены восстановительные работы.

Что касается объектов, находящихся в муниципальной собственности, то в восьми из них ремонт также завершен, ещё столько же должны быть восстановлены к 30 ноября текущего года.