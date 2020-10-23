Новый антирекорд: В Иркутской области за сутки умерли 14 человек с коронавирусом

Администрация Куйтунского района Иркутской области на официальном сайте опубликовала оперативную информацию по коронавирусной инфекции на территории региона на 23 октября. По данным местной мэрии, Приангарье установило новый антирекорд – за день скончались 14 человек с COVID-19.

Из них 12 человек скончались непосредственно от коронавируса, у двоих коронавирус был сопутствующим заболеванием.

Всего в Иркутской области 22764 заболевших. Суточный прирост составил 201 человек.

В настоящее время на лечении находятся 5224 человек, из них 3124 – госпитализированы.

Среди выздоровивших – 18637 человек, за сутки поправились 107 человек.

Актуальных данных по коронавирусу на момент публикации новости на сайте регправительства нет.