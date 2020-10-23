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Саянск присоединился к сервисам Сбербанка по безналичным платежам за услуги ЖКХ

С сентября 2020 года жители г. Саянска могут безналично, через терминалы и сервисы Сбербанка, оплачивать услуги ЖКХ. Более 600 жителей города уже воспользовались данной услугой. Проект реализуется Сбербанком совместно с ООО «РКЦ» г. Саянска.  

«Безналичные операции давно стали привычной частью нашей жизни и сегодня отсутствие платежного терминала на кассе магазина или другого учреждения у большинства клиентов вызывает удивление. Однако до недавнего времени расчеты по услугам ЖКХ саянцы могли произвести только наличными в офисах Расчетно-Кассового Центра г. Саянска, либо прямыми перечислениями на счета коммунальных организаций.   Сборщики платежей, работающие в соответствии со 103-ФЗ «О деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами», не вправе самостоятельно принимать безналичные платежи» - пояснил менеджер по работе с ключевыми партнерами Байкальского банка Сбербанка Константин Елсуков.

Управление «Безналичных решений» Байкальского банка и Иркутское отделение Сбербанка нашли решение этой задачи.   Теперь, благодаря использованию банковского программного обеспечения, оставаясь в рамках закона, платежные агенты в Саянске могут принимать безналичные платежи от имени Банка.

 Пункты приема безналичных платежей за услуги ЖКХ в г. Саянске    работают в офисах ООО «РКЦ» г. Саянска» по адресу:

- мкр. Юбилейный, д. 34;

- мкр. Строителей, д. 14;

- мкр. Мирный, д.30.

Александр Котов, директор ООО «РКЦ» г. Саянска: «Это безусловный плюс и для потребителей коммунальных услуг и   для нашей организации. Ведь безналичные платежи - это удобно, современно и особенно актуально в связи с пандемией и ограничительными режимами. Актуально это и в связи с сокращением сети    банкоматов в Саянске. В итоге, благодаря безналичному решению от Сбербанка мы повысили качество   сервиса обслуживания клиента и уверены, что жители Саянска в ближайшее время освоят и оценят все преимущества безналичных платежей. Скажется нововведение и на количестве денежных оплат за ЖКХ – услуги».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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