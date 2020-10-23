Сбербанк инвестируют в интернет-аптеку

Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» объявляют, что подписано соглашение о совместной покупке пакета акций компании Еаптека и инвестициях в её развитие.

В рамках сделки Сбербанк и Группа компаний «Р-Фарм» после получения необходимых антимонопольных одобрений приобретут по 45% акций компании, при этом 10% сохранит за собой основатель и генеральный директор Еаптеки Антон Буздалин.

Основная цель создания экосистемы Сбера — развитие сервисов в интересах каждого человека и высокие стандарты качества обслуживания. В 2017 году Сбербанк начал инвестировать в индустрию здравоохранения.

Сегодня сервисы СберЗдоровья объединяют телемедицинские консультации, запись к врачу, продукты по поддержке здоровья и по сопровождению лечения.

Появление в этом ряду современной цифровой аптеки — последовательный шаг по развитию СберЗдоровья.

Лекарства от Еаптеки гарантируют качество продукта и надёжную защиту от контрафакта в интересах обеспечения здоровья каждого клиента.

Еаптека — один из лидеров сферы электронной продажи и доставки безрецептурных лекарств и товаров для здоровья в России. Ассортимент сервиса является самым широким на российском рынке — на сегодняшний день для покупки доступно около 70 000 товаров, ежемесячное число активных пользователей Еаптеки составляет более 4 млн человек, а годовой оборот компании в 2019 году превысил 5,7 млрд рублей с учётом проекта франшизы. За девять месяцев 2020 года рост продаж год к году через сайт составил 146%, через приложение — 158%.

Компания будет осуществлять деятельность под брендом СБЕР ЕАПТЕКА.

Закрытие сделки ожидается в IV квартале 2020 года.

Сбер и Еаптека приступили к реализации совместных инициатив по продвижению сервиса. В рамках сотрудничества планируется глубокая интеграция Еаптеки в экосистему Сбера. Продажа лекарств будет интегрирована в СберЗдоровье, СберЛогистику, СберПрайм, а также возможны синергии с другими активами и сервисами экосистемы Сбера. Совместная интеграция фармацевтических продуктов Еаптеки с сервисами СберЗдоровья позволит клиенту получить необходимые качественные лекарства в дополнение к грамотной медицинской консультации. При регистрации в сервисах Еаптеки будет доступно использование Сбер ID, а в дальнейшем клиенты смогут стать участниками программы лояльности «Спасибо».

Герман Греф, Президент, Председатель Правления Сбербанка:

«Здоровье — главная ценность для любого человека, и задача СберЗдоровья — создать возможности для профилактики, поддержки здоровья и качественного лечения в случае необходимости. У нас уже есть услуги телемедицины, запись к врачу, вызов врача на дом. Сегодня Сбер объявляет о важнейшей цели — обеспечении наших клиентов качественными лекарствами. Мы рады, что в качестве нашего партнёра выступает Группа компаний "Р-Фарм" и вместе мы инвестируем в такую сильную компанию, как Еаптека. Сервисы Еаптеки гарантируют возможность получить надёжные и проверенные лекарственные препараты. В Еаптеке работает большой штат высококвалифицированных фармацевтов, и у компании есть все необходимые компетенции, чтобы при нашей совместной поддержке стать лидером рынка».

Алексей Репик, председатель совета директоров Группы компаний «Р-Фарм»:

«Пандемия коронавирусной инфекции обострила тренд на тотальную цифровизацию и бесконтактные сервисы. Можно смело сказать, что настало время еаптек — новой экономической модели, которая масштабно преобразует будущее сферы продаж лекарств и медицинской продукции. В ближайшие четыре-пять лет вместе с Еаптекой мы планируем занять лидирующую позицию на рынке онлайн-продаж лекарственных средств, а также сделать большой шаг в сторону обеспечения всех жителей нашей страны широким ассортиментом доступных лекарственных препаратов. Убеждён, что Еаптека прекрасно дополнит технологическую экосистему Сбера для улучшения жизни людей».

Антон Буздалин, основатель и генеральный директор Еаптеки:

«Сбер и "Р-Фарм" — влиятельнейшие игроки в своих отраслях. Сбер — сильнейший технологический лидер, которого знают и которому доверяют. ʺР-Фармʺ обладает глубокой профильной экспертизой и опытом производства лекарственных препаратов как в России, так и за рубежом, это своего рода стандарт качества для других участников рынка. Сотрудничество с такими партнёрами вдохновляет нас и открывает новые возможности для реализации нашего видения развития компании».

Еаптека была основана в 2011 году и на сегодняшний день представляет собой одну из крупнейших в России интернет-аптек, работающую более чем в 70 городах России, включая Москву, Санкт-Петербург, Казань, Нижний Новгород, Сочи, Красноярск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Пермь и Иркутск. В 2020 году Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации включило сервис Еаптека в перечень социально значимых интернет-ресурсов. Ежедневно Еаптека выполняет 10 000 заказов.

Отдел приёма заказов и служба поддержки клиентов компании работают круглосуточно без выходных. Доставка осуществляется 24/7, её можно оформить со склада на дом или забрать заказ самовывозом в одной из 100 аптек фармацевтической сети Еаптека или в любой из 1000 партнёрских аптек. Мобильное приложение компании, которое включает возможность консультации в чате с фармацевтом, входит в топ-3 в разделе «Медицина» в AppStore.

Еаптека сотрудничает более чем с 270 лицензированными дистрибьюторами. Больше чем со 100 крупнейшими официальными производителями заключены прямые контракты. Все товары сертифицированы, строго соблюдаются условия хранения и транспортировки, в том числе для термолабильных препаратов (требующих поддержания холодовой цепи в процессе хранения и доставки).