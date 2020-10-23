Акцию для поддержки медиков запустили в Усолье-Сибирском

Мэр Усолья-Сибирского Иркутской области Максим Торопкин на своей странице в Instagram сообщил о запуске в городе акции в поддержку медиков.

«К сожалению, сегодня встречаются критические, а порой даже агрессивные обращения в сторону работы медиков. И я не буду отрицать, что проблемы существуют, но это не вопрос не к персоналу: фельдшерам, медсестрам, водителям скорой, врачам, которые каждый день выходят на спасение жизней людей, рискуя подцепить вирус, проводят сутки в инфекционных отделениях, работают по несколько суток. Считаю главным на данный момент, не желание публично обвинить кого-то, а создать сильное, сплочённое общество», – отметил глава города.

В акции участвуют местные жители и предприниматели. Они развозят горячие обеды в красную зону, закупают бутилированную воду, дарят врачам цветы.

По информации Торопкина, с предпринимателями также отрабатываем вопрос приобретения рециркуляторов в госпиталь.

Кроме того, Максим Торопкин опубликовал список вещей, которые сейчас необходимы медучреждению. Это постельное белье и вафельные полотенца. Они должны быть необязательно новыми, но в надлежащем виде. Кроме этого, необходимы кувшины под воду. Эти вещи в госпиталь по адресу Комсомольский проспект, 25 (кабинеты 11,12) принимаются ежедневно с 16:00 до 19.00. Справки по телефону 8-950-091-79-02.