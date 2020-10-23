Губернатор Иркутской области: Владельцы аптек, перестаньте наживаться на коронавирусе!

Глава Приангарья Игорь Кобзев в своем Instagram призвал владельцев аптек региона не наживаться на коронавирусе.

«О средствах индивидуальной защиты. Заехал в две аптеки. В одной из них цена маски – 25 рублей. Наживаться на нынешней ситуации не позволю. Направил в прокуратуру Иркутской области обращение о необходимости провести проверки аптек. Такая же история с перчатками и ртутными градусниками. Мне пишут, что перчатки стали дороже в 4 раза! Не может упаковка перчаток стоить 1250 рублей, как мне пишут! Прошу всех владельцев аптек перестать наживаться на коронавирусе!» – отметил глава области.

Напомним, что ранее Игорь Кобзев попросил прокуратуру, ФАС и Роспотребнадзор провести проверку аптек, которые завышают цены на средства индивидуальной защиты.