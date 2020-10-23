Полиция ищет мужчину, который украл 200 тысяч рублей из похоронного бюро

Сотрудники полиции ищут неизвестного, который украл 200 тысяч рублей из офиса, оказывающего ритуальные услуги, сообщается на сайте ГУ МВД России по Иркутской области. Инцидент произошел 22 октября.

Приметы подозреваемого: мужчина, рост 170-175 см, среднего телосложения, волосы темные.

Был одет: темная куртка с капюшоном, черные брюки, обувь темного цвета.

При наличии информации о возможном местоположении разыскиваемого просьба звонить по телефонам дежурных частей: 8(3952) 21-69-40, 8(3952) 24-24-66 или 02 (102 с мобильного).