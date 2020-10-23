Количество междугородних рейсов в Иркутской области сокращается – минтранс

Министерство жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области сообщило о сокращении рейсов в регионе из-за коронавируса на официальном сайте 22 октября.

«В настоящее время в связи с ежедневным увеличением на территории Иркутской области количества подтвержденных случаев заболевания новой коронавирусной инфекции, наблюдается сокращение пассажиров на всех маршрутах автомобильного транспорта», – отмечается в сообщении.

Расписания движения автобусов корректируются с учетом пассажиропотока на маршрутах. Право уменьшения объема выполняемых рейсов либо прекращения осуществления регулярных перевозок по данному маршруту, закреплено за хозяйствующими субъектами, осуществляющими перевозку пассажиров и багажа, Федеральным законом № 220-ФЗ «Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом».

Расписания движения, размещенные на официальном сайте министерства жилищной политики, энергетики и транспорта Иркутской области, могут отличаться от фактически выполняемых.

Для уточнения информации о работе межмуниципальных автобусных маршрутов нужно обращаться в отдел организации пассажирских перевозок по номерам телефонов: (3952) 28-66-42; 28-66-41; 28-66-57; 28-66-43.