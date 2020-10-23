Мечтавший разбогатеть на бирже слесарь из Саянска отдал мошенникам более миллиона рублей

Слесарь из города Саянска Иркутской области, мечтающий заработать на бирже, отдал мошенникам более миллиона рублей, сообщает региональная полиция.

Установлено, что мужчина, желая разбогатеть, зарегистрировался на сайте для заработка на бирже. После ему позвонил неизвестный мужчина, который представился менеджером брокерской компании и объяснил, что для заработка нужно внести личные средства. Житель Саянска отдавал мошенникам деньги в период с июня по октябрь.

Гражданин передал им номер банковской карты, коды, пришедшие в смс-сообщениях. Впоследствии с его счета были списаны деньги. Осознав, что стал жертвой аферистов, он обратился в полицию.

В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», санкции которой предусматривают до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что ранее своих денег лишился и житель Усть-Илимска, пытавшийся разбогатеть аналогичным образом.