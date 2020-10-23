Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть

Количество уникальных клиентов1, которые оформили инвестиционно-накопительные продукты блока «Управление благосостоянием» Сбербанка за 9 месяцев 2020 года, увеличилось на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2019 года и достигло 701 тыс. При этом самую высокую динамику демонстрирует сегмент массовых инвесторов: их количество выросло на 74%, а доля в общем портфеле — на 9 п. п. до 41%. Объём средств, вложенных клиентами в эти продукты, вырос на 27% до 932 млрд рублей2.

За 2020 год блок «Управление благосостоянием» вывел всю линейку готовых инвестиционных и накопительных решений в мобильное приложение Сбербанк Онлайн. В линейке инвестиционных и накопительных продуктов блока — готовые решения дочерних компаний «Сбер Управление Активами», «Сбербанк страхование жизни» и НПФ Сбербанка: ПИФы, ИИС, стратегии доверительного управления, страхование жизни, программы негосударственного пенсионного обеспечения.

Игорь Мамонтов, директор дивизиона «Инвестиции и накопления» Сбербанка:

«В 2020 году интерес клиентов к инвестиционным и накопительным инструментам нашего блока существенно вырос. По нашим оценкам, количество клиентов в ближайшие годы продолжит расти, в первую очередь за счёт новых массовых инвесторов. В связи с этим мы видим свою задачу в том, чтобы наши готовые инвестиционные и накопительные решения были для клиентов полезны и удобны.

Несмотря на высокую волатильность фондовых рынков, за 9 месяцев 2020 года мы заработали для клиентов 28,5 млрд рублей инвестиционного дохода, а отдельные наши продукты вышли в лидеры по доходности: фонды "Потребительский сектор" и "Глобальный интернет" вошли в топ-10 самых доходных ПИФов3. Оформить наши продукты клиенты могут в один клик прямо в своём онлайн-банке. Продолжая развивать нашу продуктовую линейку, мы готовим к выводу в Сбербанк Онлайн несколько новых решений, в частности первые инвестиционные инструменты для вложений в валюте — стратегии доверительного управления с порогом входа от 100 долларов, а также первую стратегию для "зелёных" инвестиций на основе принципов ESG».

На данный момент в Сбербанк Онлайн доступны следующие инвестиционно-накопительные продукты блока «Управление благосостоянием»:

ПИФы;

индивидуальный инвестиционный счёт (ИИС) с готовыми стратегиями;

индивидуальные пенсионные планы (ИПП);

стратегии доверительного управления;

модельные портфели;

страхование жизни.

В третьем квартале 2020 года продажи в Сбербанк Онлайн обеспечили 14% от общего объема вложений. При этом 33% клиентов вкладывали в инвестиционно-накопительные продукты блока удаленно. Благодаря переходу на безбумажное обслуживание при оформлении продуктов в физических каналах 26% операций в отделениях банка осуществлено без использования бумажных носителей. Это позволило сохранить 155 тыс. листов бумаги.