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Сбер приобрёл low-code-продукт CUBA Studio

Сбер подписал договор с компанией Haulmont и получил возможность использовать функциональность CUBA Studio, дополняющую opensource framework CUBA. 

Framework CUBA — программное обеспечение для создания приложений в low-code-парадигме. Это также маркетплейс с готовыми компонентами для работы с бизнес-процессами, картами. Средство визуальной разработки CUBA Studio автоматизирует большинство рутинных действий разработчика и встраивается в среду IntelliJ IDEA.

CUBA Studio даёт возможность быстро создавать корпоративные приложения с минимальным объёмом кодирования, позволяя разработчикам использовать привычные для себя инструменты. CUBA Studio минимизирует затраты времени на разработку модели, правил валидации, скриптов обновления, автоматически создавая их с помощью визуального редактора.

Сбер планирует использовать CUBA Studio для ускорения разработки приложений для внутренних пользователей.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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