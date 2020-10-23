Новости

Братск попал в тройку лидеров по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 23 октября в Иркутской области подтверждены 201 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 764 заболевших.

Читайте также:

В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки
23 октября 2020
Губернатор Приангарья поручил увеличить количество тестов на COVID-19 по области до 12 тысяч в сутки
23 октября 2020

За последние сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 351 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 109 (+2). За последние сутки выздоровели 107 человек, за весь период эпидемии – 18 637. Госпитализировано за сутки 114 человек, всего – 3 124 человека.

Больше всего новых случаев:

  • в Иркутске — 81 (всего 10 668),
  • в Братске — 72 (всего 1 146)
  • в Ангарске — 24 (всего 2 072),
  • в Иркутском районе — 8 (всего 1 600).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:

  • Иркутск – 10 668, 
  • Ангарск – 2 072,
  • Иркутский район – 1 600,
  • Усть-Кут – 1 486,
  • Братск – 1 146.

/ Сибирское Информационное Агентство /
SIA.RU - Иркутский деловой портал
Материалы сюжета "Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19":
Все материалы сюжета (288)


Реклама на сайте

Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
В России выявлено более 17 тыс. заболевших коронавирусом за сутки
Губернатор Приангарья поручил увеличить количество тестов на COVID-19 по области до 12 тысяч в сутки
В Бурятии за сутки впервые выявили 212 заболевших коронавирусом
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании