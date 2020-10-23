Братск попал в тройку лидеров по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 23 октября в Иркутской области подтверждены 201 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 764 заболевших.

За последние сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 351 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 109 (+2). За последние сутки выздоровели 107 человек, за весь период эпидемии – 18 637. Госпитализировано за сутки 114 человек, всего – 3 124 человека.

Больше всего новых случаев:

в Иркутске — 81 (всего 10 668),

в Братске — 72 (всего 1 146)

в Ангарске — 24 (всего 2 072),

в Иркутском районе — 8 (всего 1 600).

Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19: