Братск попал в тройку лидеров по суточному приросту больных коронавирусом в Приангарье

По данным оперативного штаба, на 23 октября в Иркутской области подтверждены 201 новый случай коронавируса. Всего за период эпидемии в регионе выявлено 22 764 заболевших.
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За последние сутки умерли 14 человек с коронавирусом. Всего за период эпидемии скончались от COVID-19 351 человек, от заболеваний, не связанных с вирусом – 109 (+2). За последние сутки выздоровели 107 человек, за весь период эпидемии – 18 637. Госпитализировано за сутки 114 человек, всего – 3 124 человека.
Больше всего новых случаев:
- в Иркутске — 81 (всего 10 668),
- в Братске — 72 (всего 1 146)
- в Ангарске — 24 (всего 2 072),
- в Иркутском районе — 8 (всего 1 600).
Топ-5 городов Иркутской области с наибольшим числом заражений COVID-19:
- Иркутск – 10 668,
- Ангарск – 2 072,
- Иркутский район – 1 600,
- Усть-Кут – 1 486,
- Братск – 1 146.