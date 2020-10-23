Родители из Усолья-Сибирского смогут сами переводить детей на дистанционное обучение

Родителям города Усолья-Сибирского Иркутской области разрешили самостоятельно принимать решение о переводе детей на дистанционное обучение в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщает ТАСС со ссылкой на местную администрацию.

«Те родители, которые сегодня опасаются за здоровье своих детей, потому что коронавирус никто не отменял, могут сами принять решение о том, что ребенок будет заниматься заочно дома. Наши педагоги и школы готовы. Мы не пропагандируем заочную форму, а просто оставляем за родителями выбор», – приводит издание слова представителя администрации.

Агентство отмечет, что желающих перевести ребенка на удаленный формат обучения в городе единицы. Чтобы воспользоваться такой возможностью, родителям необходимо написать заявление на имя директора учебного учреждения.