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Правительство РФ намерено продлить выплаты медикам до 2022 года

«Коммерсантъ» сообщил, что власти России намерены продолжить выплаты медикам, борющимся с COVID-19, до 2022 года.

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«В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом», – отмечает издание.

При этом их администрирование переведут на федеральный уровень. Начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Новый поход к администрированию выплат, по мнению правительства, позволит избежать конфликтов между властями и их получателями.

Напомним, эту меру впервые ввели в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. На стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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Вторая волна коронавируса #втораяволна #коронавирус #COVID-19
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