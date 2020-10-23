Правительство РФ намерено продлить выплаты медикам до 2022 года

«Коммерсантъ» сообщил, что власти России намерены продолжить выплаты медикам, борющимся с COVID-19, до 2022 года.

«В 2021 году правительство продолжит финансировать федеральные доплаты медицинским работникам за борьбу с коронавирусом», – отмечает издание.

При этом их администрирование переведут на федеральный уровень. Начисление дополнительных выплат будут совместно осуществлять Минтруд и Минздрав на базе одного из внебюджетных фондов. Новый поход к администрированию выплат, по мнению правительства, позволит избежать конфликтов между властями и их получателями.

Напомним, эту меру впервые ввели в апреле 2020 года, на пике первой волны эпидемии. На стимулирующие выплаты могут рассчитывать врачи, средний и младший медицинский персонал, водители скорой помощи и ряд других сотрудников системы здравоохранения, занятых лечением больных с коронавирусом или контактирующих с пациентами из групп риска.