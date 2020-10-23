Ликвидация отходов «Усольехимпрома» в Приангарье идет с опережением сроков – власти

Правительство Иркутской области сообщило, что ликвидация отходов предприятия «Усольехимпром» в Усолье-Сибирском идет с опережением сроков.

«За два с половиной месяца мы сделали больше, чем за 10 лет с момента остановки работы предприятия «Усольехипром». Химические вещества из 16 аварийных емкостей объемом до 60 кубометро, перезатарены и больше не представляют угрозу населению и окружающей среде. Еще один из самых опасных объектов на территории – цех ртутного электролиза – уже демонтирован. Эти работы мы планировали завершить только к концу 2020 года», – приводятся в сообщении слова замредседателя правительства РФ Виктории Абрамченко.

Работы осуществляются под контролем Минобороны и МЧС с соблюдением необходимых мер безопасности.

По информации регправительства, превышение опасных веществ в результате работы не зафиксированы.